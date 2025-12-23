news_header_top
Общество 23 декабря 2025 11:33

24 декабря жители РТ смогут проконсультироваться с госорганами по теме возврата товара

24 декабря в приемной Президента Российской Федерации в РТ пройдет прямая линия по теме «Защита от некачественных услуг, возврат товара». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Консультировать жителей республики будут работники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ.

Мероприятие будет проходить дистанционно, с 10:00 до 12:00. Чтобы узнать ответ на свой вопрос, нужно позвонить по телефону 221-80-35

#защита прав потребителей #Татарстан #прямая линия
