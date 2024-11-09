Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
24 человека погибли во время теракта на вокзале в Пакистане
24 человека погибли, а 46 человек получили ранения во время теракта на вокзале в Пакистане.
Как сообщают РИА Новости, взрыв произошел на станции в районе восьми утра местного времени. Террорист вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой ж/д вокзала.
Помимо мирных жителей при взрыве погибли также сотрудники правоохранительных органов.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка «Армия освобождения Белуджистана».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников