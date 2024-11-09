24 человека погибли во время теракта на вокзале в Пакистане

24 человека погибли, а 46 человек получили ранения во время теракта на вокзале в Пакистане.

Как сообщают РИА Новости, взрыв произошел на станции в районе восьми утра местного времени. Террорист вошел на станцию с багажом и осуществил теракт рядом с кассой ж/д вокзала.

Помимо мирных жителей при взрыве погибли также сотрудники правоохранительных органов.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная военизированная группировка «Армия освобождения Белуджистана».