24 августа в Приволжском районе Казани почти на сутки отключат воду

24 августа жители ряда домов, расположенных в Приволжском районе столицы РТ, временно останутся без воды, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Причиной ограничений станут работы по переврезке вынесенного участка водопровода на улице Тихорецкой.

Подачу холодной воды ограничат в дома сразу по нескольким адресам: улица Каучуковая, 3а, 5, 5 корп. 1, 2; 5а, 7а корп. 1, 9; улица Крутовская, 18/1, 20, 20 корп. 1, 2, 3, 4; 20/1, 20а, 26, 26 корп. 2, 3, 4, 5, 7, 8; 26б, 26в; СДТ «Сад №3 СК», улица Магистральная, 77 корп. 1, улица Складская, 20, улица Тихорецкая, 2 (все строения), 2б (все строения), 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7а, 7а корп. 1, 2, 3, 4; 7б, 9, 9 к.1; 9/1, улица Южно-Промышленная, 3, 3/1, 3/2, 5 корп. 1; 5а, СНТ «Вахитовец-1», и все здания по улице Алебастровой.

«Водоканал» призывает горожан заблаговременно пополнить запасы воды. Размещение автоцистерн с водой будет организовано согласно запросам от населения, поступающим на номер: +7(843)231-62-60.