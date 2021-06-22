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Ру Тат
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22 июня 2021  16:34

С 24 по 26 июня будет закрыт для проезда ряд улиц Ново-Савиновского района Казани

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В Казани с 24 по 26 июня в связи с проведением ремонтных работ будет поэтапно закрыта для проезда часть улиц Ново-Савиновского района. Закрытие коснется внутриквартального проезда между улицами Чуйкова и Лаврентьева, сообщает портал мэрии столицы Татарстана. 

В четверг, 24 июня, работы будут проводиться по проспекту Амирхана между зданием детского сада и домом №53а.

В пятницу, 25 июня, закроют участок между домом №53б по проспекту Амирхана и зданием детского сада.

В субботу же, 26 июня, ограничат движение по проезду между домом №53б по проспекту Амирхана и зданием школы №9.

#закрытие дорог
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