С 24 по 26 июня будет закрыт для проезда ряд улиц Ново-Савиновского района Казани

В Казани с 24 по 26 июня в связи с проведением ремонтных работ будет поэтапно закрыта для проезда часть улиц Ново-Савиновского района. Закрытие коснется внутриквартального проезда между улицами Чуйкова и Лаврентьева, сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

В четверг, 24 июня, работы будут проводиться по проспекту Амирхана между зданием детского сада и домом №53а.

В пятницу, 25 июня, закроют участок между домом №53б по проспекту Амирхана и зданием детского сада.

В субботу же, 26 июня, ограничат движение по проезду между домом №53б по проспекту Амирхана и зданием школы №9.