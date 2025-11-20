230 специалистов из Татарстана прошли обучение по управлению инновациями и ИС

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Университет Иннополис совместно с Академией наук РТ в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» провел бесплатные программы повышения квалификации для специалистов и руководителей организаций, вузов и муниципалитетов региона.

Полученные знания и навыки помогут им защищать изобретения и технологии, привлекать инвестиции и продвигать разработки республики на международный рынок.

Двухнедельные очно-заочные программы разработали эксперты Межотраслевого центра трансфера технологий и Института дополнительного образования Университета Иннополис по двум направлениям: управлению инновациями и интеллектуальной собственностью от создания до коммерциализации и инструментам управления интеллектуальной собственностью для развития муниципальных образований. Преподавателями курсов выступили эксперты российского ИТ-вуза, специалисты университетов страны и патентные поверенные.

Участниками первой программы стали сотрудники компаний Татарстана – представители вузов, специалисты нефтегазовой и автомобильной отраслей, сотрудники научно-исследовательских центров Казани и Иннополиса. Они познакомились с нюансами управления НИОКР и инновационными проектами, изучили правовые основы интеллектуальной собственности и цифровые инструменты для анализа рынка и патентных исследований.

Вторая программа была нацелена на представителей муниципальных образований региона. Слушатели из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска и других городов освоили коммерциализацию технологий на российском и международном рынках, стратегии технологического развития муниципалитета и методы стимулирования изобретательской активности в регионе.

Помощник депутата Госдумы РФ и кандидат педагогических наук Раиль Шамсутдинов перед началом обучения отметил, что цель программы – систематизировать знания в области интеллектуальной собственности и понять, какие инструменты можно применять для развития муниципалитетов.

«Лекции и кейсы показали практические механизмы: как оценивать нематериальные активы, регистрировать товарные знаки для местной продукции и использовать результаты интеллектуальной деятельности для привлечения инвестиций и повышения туристической привлекательности», – поделился Шамсутдинов.

Он добавил, что программа дала общий понятийный аппарат и конкретные инструменты. «Теперь мы можем совместно разрабатывать проекты, где интеллектуальная собственность является не абстрактным понятием, а реальным драйвером развития муниципального образования», – отметил эксперт.

По итогам обучения все участники получили удостоверения о повышении квалификации Университета Иннополис.