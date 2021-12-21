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Наука и образование
21 декабря 2021  11:44

23 российских региона получат субсидии в 24 млрд рублей на строительство школ

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23 российских региона получат субсидии общей суммой 24 млрд рублей на строительство школ. Распоряжение об этом подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Кабмина.

Будут возведены 49 современных школ, благодаря чему появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест. 

Помимо федеральных денег, средства направят и сами регионы, также будут привлекаться инвесторы. 

Всего с 2021 по 2024 год на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей по госпрограмме «Развитие образования».

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