23 российских региона получат субсидии в 24 млрд рублей на строительство школ

23 российских региона получат субсидии общей суммой 24 млрд рублей на строительство школ. Распоряжение об этом подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Кабмина.

Будут возведены 49 современных школ, благодаря чему появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест.

Помимо федеральных денег, средства направят и сами регионы, также будут привлекаться инвесторы.

Всего с 2021 по 2024 год на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей по госпрограмме «Развитие образования».