Штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота из 23 человек ликвидировал 103 морских пехотинца противника в районе поселка Новодонецкое. Об этом со ссылкой на Героя России — командира танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитана Руслана Курбанова сообщает ТАСС.

«Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ. 23 военнослужащих нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен», — говорит военный.

Как добавил и.о. командира штурмовиков с позывным Ива, бойцам удалось подбить бронетехнику ВСУ натовского образца, в том числе французский танк АМХ-10. При отступлении противник оставил одного из раненых членов экипажа танка — ему оказали помощь российские военные.

«Экипаж резко эвакуировался, оставили своего товарища раненого, наши бойцы оказали ему помощь, военнослужащий 37-й одесской бригады сдался в плен без боя», — отметил Ива.

При осмотре территории была обнаружена инструкция по эксплуатации танка.