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23 российских морпеха уничтожили 103 бойца ВСУ под Новодонецким
Штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота из 23 человек ликвидировал 103 морских пехотинца противника в районе поселка Новодонецкое. Об этом со ссылкой на Героя России — командира танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитана Руслана Курбанова сообщает ТАСС.
«Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ. 23 военнослужащих нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен», — говорит военный.
Как добавил и.о. командира штурмовиков с позывным Ива, бойцам удалось подбить бронетехнику ВСУ натовского образца, в том числе французский танк АМХ-10. При отступлении противник оставил одного из раненых членов экипажа танка — ему оказали помощь российские военные.
«Экипаж резко эвакуировался, оставили своего товарища раненого, наши бойцы оказали ему помощь, военнослужащий 37-й одесской бригады сдался в плен без боя», — отметил Ива.
При осмотре территории была обнаружена инструкция по эксплуатации танка.
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