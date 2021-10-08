23 пассажиров высадили из трамваев и троллейбусов Казани за отказ надеть маски

23 пассажира были вынуждены сегодня покинуть общественный транспорт Казани за отсутствие или отказ надеть маску. Таковы результаты очередного рейда, который провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела и службы эксплуатации МУП «Метроэлектротранс».

Проверки проходили на остановке «Станция метро Горки» на трамвайном маршруте №4 и троллейбусных №№5, 9 и 12, сообщает телеграм-канал предприятия. Ревизоры выявили 57 человек без масок, 34 из них надели средства индивидуальной защиты. 23 пассажиров пришлось высадить за отсутствие или отказ надевать маски.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстане с 11 октября из-за осложнения эпидситуации вводятся дополнительные антиковидные ограничения. В частности, для посещения ряда заведений необходимо предъявить QR-код, а для непривитых граждан старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция.