«23 Февраля - праздник не только мужской»: волонтеры встретились с девушкой-снайпером

Сегодня в татарстанском избирательном штабе Владимира Путина состоялась встреча актива регионального штаба и общественных организаций с участницей СВО, разведчицей Мартой и активным волонтером Людмилой Волковой.

«Эта встреча для наших волонтеров в преддверии Дня Защитника Отечества. Наши почетные гости: военнослужащая по имени Марта и руководитель волонтерского сообщества "Зов". Мы хотим показать ребятам, что это праздник не только мужской. Женщины у нас также участвуют в спецоперации, помогают гуманитарной помощью. В их лице у нас представлены работники фронта и тыла» – сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта РТ Ринат Фазылов.

Марта рассказала, что на передовой очень ценят поддержку из тыла. По ее словам, письма от школьников наши бойцы носят всегда с собой в броне или хранят в блиндажах.

«Эти письма очень важны, мне написала девочка из Зеленодольска, мы как то с ней встретились на мероприятии. Это было так неожиданно. Письма обычно висят у нас в блиндажах, к ним бойцы относятся с трепетом», – рассказала Марта.

Также Марта отметила, что бойцы любят когда с гуманитарной помощью привозят сублимированные супы, потому что их удобно готовить, а затем поделилась, как устроен быт в ее взводе.

«Сначала мы взводом разведки попали в Луганскую область, мы жили в каком-то поселке. У нас были бойцовские собаки и кошки, мы тренировались, выезжали на стрельбы на полигон, а потом возвращались. Первые боевые действия у меня были на купянском направлении», – рассказала он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Людмила Волковарассказала ребятам о том, как попала в волонтерское движение и чем оно занимается.

«Когда началась СВО у меня не было осознания, что это надолго и серьезно. Меня в волонтерское движение привела подруга, там плели маскировочные сети. В итоге стало приходить все больше людей, мы начали собирать гуманитарную помощь. У одной женщины сын участник СВО, у другой – муж. Постепенно, мы научились плести качественные маскировочные сети. Нам часто помогают студенты и районы, мы теперь сами отвозим помощь в зону СВО», – рассказала Людмила Волкова.

Она отметила, что сейчас сложнее всего найти перевозчика гуманитарного груза. Человек должен быть опытный, ответственный и понимать – куда он едет и зачем.

«Сейчас команда, которая у нас есть – это семья. Все друг друга знают, друг с другом общаются. Среди наших волонтеров есть 7-летний мальчик Самат, который помогает делать окопные свечи. Бойцы, когда узнали о Самате, передали ему шапку, подписанный ремень и шевроны», – дополнила она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» брал интервью у Марты, сироты из детского дома, которая приняла решение отправиться в зону СВО. Она спокойно рассуждает о смерти, лихо управляется с оружием, но не считает себя девушкой с мужским характером. Читайте подробнее об истории женской отваги в репортаже «Татар-информа».