23 августа пройдет пресс-конференция о форуме Kazan Digital Week

В Москве 23 августа состоится пресс-конференция, посвященная международному форуму Kazan Digital Week, который пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 сентября.

Спикерами выступят президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, гендиректор «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, гендиректор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров и заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Они расскажут о деловой программе форума и его участниках.

Пресс-конференция будет транслироваться на сайте ТАСС.