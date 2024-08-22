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23 августа пройдет пресс-конференция о форуме Kazan Digital Week
В Москве 23 августа состоится пресс-конференция, посвященная международному форуму Kazan Digital Week, который пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 сентября.
Спикерами выступят президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, гендиректор «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, гендиректор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров и заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Они расскажут о деловой программе форума и его участниках.
Пресс-конференция будет транслироваться на сайте ТАСС.
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