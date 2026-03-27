224 студента из регионов Приволжья принимают участие в Олимпиаде «IQ ПФО»

В Саранске во Дворце культуры и искусств Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева состоялось торжественное открытие Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Республика Мордовия в одиннадцатый раз принимает участников и гостей Интеллектуальной олимпиады – общественного проекта, который реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году в состязаниях участвуют 224 человека из 14 регионов Приволжья – победители внутривузовских и региональных отборочных этапов, а также команды из Луганской Народной Республики и Белоруссии.

Участники окружного этапа олимпиады «IQ ПФО» соревнуются по традиционным видам программы: «Робототехника», «Конкурс инженерных команд», «Парламентские дебаты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Программирование беспилотных авиационных систем» и «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов».

Оценивать знания самых эрудированных представителей молодежи Приволжья будет профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.

Заместитель полпреда Олег Машковцев поздравил участников от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

«За эти годы Олимпиада стала не просто соревнованием, а настоящим интеллектуальным брендом Приволжья. Здесь собираются самые амбициозные и талантливые студенты, готовые побороться за звания лучших. Конечно, вы и так уже лучшие в своих регионах, прошли отборочные этапы и добились большого успеха – ведь из почти 25 тысяч участников внутривузовского этапа этого сезона в финал вышли чуть более двухсот человек! Это уже победа и признание вашего таланта», – отметил он.

По итогам решения нестандартных алгоритмических, инженерно-конструкторских, управленческих и других задач в областях науки, производства, культуры и политики будут определены победители и призеры как по отдельным конкурсным направлениям, так и в командном первенстве.

Отметим, что до открытия Олимпиады в течение двух дней участники Олимпиады проходили обучение по применению искусственного интеллекта, что, безусловно, поможет им в дальнейшей профессиональной деятельности.

Итоги коллективного «мозгового штурма» приволжских студентов будут озвучены 28 марта.