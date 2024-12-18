22 тыс. свадеб и 32 тыс. малышей: как в Татарстане прошел Год семьи

Чего удалось достичь в рамках объявленного Владимиром Путиным в 2024 году Года семьи в Татарстане и какие меры поддержки действуют в республике, рассказали сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.





Лейла Фазлеева: «Семья — основа государства, основа нашей страны. Этот год нацелен на формирование и сохранение устойчивых традиционных семейных ценностей, характерных для России»

Фото: prav.tatarstan.ru

«Год семьи завершается, но поддержка семей продолжается»

Год семьи заканчивается, но работа, направленная на поддержку семей и популяризацию семейных ценностей, в регионе будет продолжена, отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Сегодня мы подводим предварительные итоги Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Семья — основа государства, основа нашей страны. Этот год нацелен на формирование и сохранение устойчивых традиционных семейных ценностей, характерных для России», — сказала она.

В этом году в республике проведано более тысячи самых разных мероприятий. Особое внимание было уделено семьям участников СВО. Все их запросы решаются в оперативном режиме.

«Год заканчивается, но все последующие годы работа органов государственной и муниципальной власти будет связана с поддержкой семьи, материнства и детства, семейных ценностей», — подчеркнула Фазлеева.

На протяжении пяти лет Татарстан лидирует в ПФО по числу браков

На протяжении пяти последних лет Татарстан является лидером в ПФО по числу зарегистрированных семейных союзов на тысячу человек населения. В Год семьи браки заключили более 22 тыс. пар со всей республики, сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова.

Эльвира Ахметова: «За последние два года статистика такова, что чаще расторгают браки пары, прожившие вместе с зарегистрированном браке 10-19 лет» Фото: prav.tatarstan.ru

Оказывается, мужчины чаще вступают в брак в возрасте 25-29 лет, а девушки – в 18-24 года. Число разводов при этом упало на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 11 месяцев зарегистрировано 12 тыс. разводов.

«За последние два года статистика такова, что чаще расторгают браки пары, прожившие вместе с зарегистрированном браке 10-19 лет. Если говорить о возрастном диапазоне, то наибольшее число женщин расторгают брак в 40-49 лет», – уточнила Ахметова.

Она призвала всех задуматься о том, почему люди среднего возраста принимают такое решение.

«Нам нужно заниматься не только молодыми парами, но и (работать) с этой возрастной категорией. Должна быть выстроена комплексная работа с психологами и общественными организациями», – считает Ахметова.

За последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане выросло с 24,4 до 55,7 тыс., или в 2,3 раза Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Число многодетных семей выросло в два с лишним раза за 12 лет

За последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане выросло с 24,4 до 55,7 тыс., или в 2,3 раза. Также увеличивается число рождений четвертых и последующих детей. В многодетных семьях республики сегодня воспитывается каждый пятый ребенок.

«За одиннадцать месяцев в Татарстане появились на свет 32 359 малышей, в том числе 15,4 тыс. девочек, или 48% от общего числа, и 16,8 тыс. мальчиков (52%)», — рассказала Ахметова.

По ее данным, активный возраст материнства составил 25–29 лет, на него приходится 29% от общего количества рождений детей. Активный возраст отцовства составляет 30–34 года, на него приходится 28% от общего числа рождений. В этом году на свет появились 280 двойняшек и одна тройня.

Предприятия оказали поддержку многодетным и семьям со школьниками

В Год семьи в городах и районах Татарстана прошло более 1,4 тыс. разных мероприятий. Самыми масштабными из них стали «Большие семейные выходные» и проект «Семейная осень». Подробнее о них рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова: «В Год семьи особое внимание мы уделяли роли отца в семейном воспитании» Фото: prav.tatarstan.ru

«В Год семьи особое внимание мы уделяли роли отца в семейном воспитании», — подчеркнула она.

К мероприятиям Года семьи активно подключились крупные предприятия и организации Татарстана, которые ввели практику поддержки семей с детьми. К примеру, семьи с первоклассниками и многодетные пары, воспитывающие школьников, получили денежные сертификаты.

Такую помощь оказали «Челны-Бройлер», «Елабуга УкупрПласт», Казанский пороховой завод, КАМАЗ, Зеленодольский завод имени А. М. Горького, МУП Казани ПАТП №2, Казанский вертолетный завод и другие предприятия.

Семьи работников получили материальную поддержку в связи с бракосочетанием и при рождении ребенка.

Каждый второй рубль идет на поддержку семей

Особое внимание в нашем регионе уделяется социальной поддержке малообеспеченных и молодых семей. По данным Эльмиры Зариповой, каждый второй рубль по линии Минтруда РТ идет в пользу семьи и детей, а в целом это более 35 млрд рублей.

Помимо федеральных в Татарстане действуют региональные меры поддержки:

100% компенсация оплаты за детский сад многодетным малообеспеченным семьям;

выплата на приобретение лекарственных средств в размере 10 тыс. рублей в год на детей до 3 лет из малообеспеченных семей;

ежемесячное пособие членам семей с пятью и более детьми, имеющих в составе семьи детей-инвалидов или родителей-инвалидов, в размере разницы между величиной прожиточного минимума на душу населения и среднедушевым доходом семьи;

комплекты детских принадлежностей для малообеспеченных семей с новорожденными детьми.

Многодетные родители получают медали «Ана даны» и «Родительская доблесть»

Для повышения рождаемости жительницы региона получают «сельские выплаты». Если сельская жительница в возрасте до 25 лет родила первого ребенка, ей положено 50 тыс. рублей. Если женщина родила третьего ребенка в возрасте до 29 лет, то размер выплаты составляет 100 тыс. рублей.

В этом году установлен бессрочный статус многодетных семей, имеющих трех и более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.

Многодетные семьи получают субсидии на оплату ЖКУ и проезд, а также на лекарства для детей. В Татарстане поддержка многодетным оказывается без учета доходов.

С 2000 года в республике учреждена госнаграда – медаль «Ана даны – Материнская слава» для матерей, родивших и достойно воспитавших пятерых детей и более. С 2000 года медалью награждены 1,6 тыс. женщин.

В 2022 году учреждена государственная награда – медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают семерых и более детей. Этой медалью награждены 13 семей.

Татарстанцы направили маткапитал на улучшение жилищных условий

Главной мерой поддержки в рамках национального проекта «Демография» на протяжении 17 лет выступает материнский семейный капитал. Как сообщил управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин, все эти годы программа претерпевала разные изменения. Она продлена до 2030 года, а сумма самого капитала увеличилась более чем в три раза.

Эдуард Вафин: «Самым популярным направлением по-прежнему остается улучшение жилищных условий, которое выбрали более 320 тыс. татарстанских семей» Фото: prav.tatarstan.ru

«В 2024 году размер материнского капитала составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго семья получает доплату в размере 202 тыс. рублей. Если до появления второго или любого последующего ребенка права на материнский капитал не было, то семья получает 833 тыс. рублей при рождении второго ребенка», – пояснил Вафин.

На сегодняшний день меру поддержки получили 427 тыс. семей, большинство из них распорядились средствами маткапитала на общую сумму 147,6 млрд рублей. Существует пять возможных направлений расходования этих средств.

«Самым популярным направлением по-прежнему остается улучшение жилищных условий, которое выбрали более 320 тыс. татарстанских семей», – заметил Вафин.

Более 48 тыс. семей направили средства на обучение детей. Еще более 27 тыс. семей с детьми получают ежемесячные выплаты из материнского капитала, 171 мама решила направить средства на формирование будущей пенсии и три семьи подали заявление на интеграцию и адаптацию детей с инвалидностью.

Единое пособие и другие выплаты

Отделение Социального фонда России по Татарстану перечисляет выплаты для семей с детьми до 17 лет и беременным женщинам. Размер выплаты определяется исходя из критериев нуждаемости семьи, с учетом комплексной оценки имущества и доходов.

Максимальный размер пособия на детей составляет 12,7 тыс. рублей, беременным женщинам – 14,3 тыс. рублей. Сегодня единое пособие в Татарстане получают более 231 тыс. детей, общая сумма выплат составляет 22,7 млрд рублей.

Социальный фонд оказывает и другие меры поддержки:

пособие по беременности и родам;

единовременная выплата при рождении ребенка;

ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года;

единовременное пособие при передаче ребенка в семью на воспитание;

дополнительные дни отпуска и ежемесячная компенсационная выплата по уходу для семей, воспитывающих детей с инвалидностью;

меры поддержки семьям военных и сотрудникам силовых ведомств, а также семьям, подвергшимся воздействию радиации.

Младенческая смертность за 20 лет снизилась в четыре раза

Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, сейчас в регионе отмечается убыль женщин детородного возраста, но это временное явление.

Альмир Абашев: «В 2030-32-х годах, по прогнозам демографов, мы вновь выйдем на повышение рождаемости и количество фертильных женщин будет больше» Фото: prav.tatarstan.ru

«В 2030-32-х годах, по прогнозам демографов, мы вновь выйдем на повышение рождаемости и количество фертильных женщин будет больше», – сказал он.

Между тем количество детей, рожденных в Татарстане, из года в год становится меньше. При этом за последние 20 лет медикам удалось добиться рекордного снижения младенческой смертности.

«По итогам 2024 года показатель составит 2,4, и это хороший показатель на уровне мировых достижений. Нам его удалось достичь благодаря совместным стараниям сотрудников учреждений здравоохранения, социальной сферы и образования», – заметил Абашев.

Бесплодным парам в Татарстане оказывается медицинская помощь, благодаря господдержке семейные пары проходят бесплатную процедуру ЭКО. Кроме того, ЭКО можно сделать без очереди в частных клиниках. В республике успешно функционирует Центр кризисной беременности, а в женских консультациях с беременными женщинами работают медицинские психологи и акушеры-гинекологи.