22 тыс. мигрантов прибыли в Челны за год: в Автограде пересмотрят систему адаптации приезжих

Власти Набережных Челнов обсудили рост трудовой миграции, адаптацию иностранных специалистов и их семей, а также вопросы межнационального согласия. За 2025 год на миграционный учет в Автограде поставили более 22 тыс. иностранцев, а мэр Наиль Магдеев заявил, что дефицит кадров будет только усиливаться и «запретами» проблему уже не решить.





В прошлом году в Набережных Челнах зарегистрировали более 22 тыс. иностранных граждан. Основная масса – 86% – прибыли, чтобы работать, заявил заместитель руководителя исполкома города Винер Харисов сегодня на заседании Горсовета VII созыва.

Основные сложности, с которыми сталкиваются приезжающие сейчас, связаны с языковым барьером, различием культурных традиций и недостаточным знанием российского законодательства.

«Ключевую роль в преодолении этих барьеров играют работодатели. Сегодня на каждом предприятии разработаны памятки для иностранных граждан», – сообщил Харисов.

Для адаптации мигрантов в городе организуются консультации, встречи, форумы и образовательные программы. Также выстроена система сопровождения детей и студентов из других стран. В этой работе, по словам докладчика, важную роль играют молодежные проекты, театральные фестивали, конкурсы и научные конференции, направленные на сохранение языков и культур народов России.

В последние годы мигранты все чаще переезжают в Набережные Челны семьями, поэтому вопросы адаптации и интеграции детей выходят на первый план.

«Детям требуется дополнительная поддержка. С 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Для поступления необходимо сдать тесты на знание русского языка с первого по одиннадцатый классы», – пояснил Харисов.

Сегодня в школах Набережных Челнов учатся 210 детей трудовых мигрантов. Еще 1266 иностранных граждан из 26 стран получают высшее и среднее профессиональное образование. Большинство из них – 1243 человека – обучаются в вузах, еще 23 – в колледжах. Основной поток иностранных студентов принимают Набережночелнинский институт КФУ и педуниверситет.

Харисов обратил внимание на вопросы социокультурной адаптации молодежи.

«К сожалению, в последнее время в сознании прибывающих молодых людей стали культивироваться не свойственные российскому обществу и культуре моральные ценности. Молодежь оказалась под воздействием социальных явлений. Причинами являются различный социальный опыт, уровень воспитания в семьях и освещение проблем адаптации в средствах массовой информации», – добавил он.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что тема межнационального и межконфессионального согласия для Автограда имеет особое значение еще со времен строительства КАМАЗа – на строительство завода приезжали тысячи людей со всего Советского Союза.

«Более 80 национальностей и народностей со своим языком, культурой, привычками, обычаями приехали в наш город. Молодые, амбициозные, целеустремленные, и получился крепкий, очень дружный в межконфессиональном, межнациональном отношении город. Таких городов еще нужно поискать», – отметил Магдеев.

В июне в Набережных Челнах откроется синагога. В прошлом году город посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Продолжается строительство соборной мечети, перечислил Магдеев.

По словам мэра, именно сложившаяся за десятилетия атмосфера взаимного уважения сегодня помогает Набережным Челнам адаптировать приезжающих в город иностранных специалистов.

«У нас уже есть опыт межнационального, межконфессионального согласия, взаимопонимания, помощи и поддержки. Говорят же – среда воспитывает. У нас сегодня есть хорошая среда в части адаптации иностранных специалистов, которые прибывают в город Набережные Челны», – сказал он.

Он также отметил, что мигранты будут приезжать на производства.

«Большей частью приезжают от нужды сюда. Заработать на жизнь, семью содержать. Или приезжают для того, чтобы обеспечить семью, которая находится в другом государстве, в бывшей нашей республике Советского Союза», – отметил мэр.

Магдеев отдельно остановился на вопросах воспитания и обучения детей мигрантов. По его словам, помогать детям влиться в языковую и образовательную среду необходимо еще до поступления в школу.

«Мы по закону обязаны принимать детей в школу. Но до первого класса же нужно этих детей в определенной мере учить для того, чтобы они уже пришли хотя бы более-менее подготовленные. Кто этим занимается? Кто этим будет заниматься? Давайте мы этим вопросом, не дожидаясь никаких поручений и указаний, начнем заниматься», – сказал Магдеев.

Молодежная среда также требует особого внимания. «Проблем, может быть, пока таких острых нет, слава богу, в студенческой молодежной среде. Но сигнал уже есть. Поэтому нужно смотреть на этот комплекс задач внимательно. Вопросами безопасности, экстремизма и терроризма занимаются специальные структуры. Я пока говорю не про эту тему», – резюмировал Магдеев.

Он предложил после майских праздников провести отдельную встречу с представителями национальных общин, предприятий и профильных структур, чтобы совместно обсудить вопросы адаптации иностранных работников и их семей.

По словам Магдеева, сегодня среди приезжающих в Набережные Челны немало квалифицированных специалистов, в том числе в сферах здравоохранения и образования, и город должен выстраивать системную работу по их интеграции.

«Посмотрим свежим взглядом на те вопросы, которые требуют нашего внимания. Пригласим специалистов с КАМАЗа – у них хороший опыт работы в этом плане есть. (...) Если человеку доверили ответственную работу и дали хорошую зарплату, уже 70% вопросов в плане адаптации решены», – подчеркнул Наиль Магдеев.

Наиль Магдеев также предложил вынести вопрос межнациональных и межконфессиональных отношений на обсуждение профильной комиссии Горсовета с участием депутатов, представителей Ассамблеи народов Татарстана и республиканских структур.

Глава города отметил, что в вопросах межнационального согласия важно соблюдать баланс: нельзя «все запрещать», но и вседозволенности быть не может.

«Есть определенные правила, которые все обязаны соблюдать – и те, кто постоянно здесь живет, и те, кто прибывает в Набережные Челны. Уважение, дружба, взаимопомощь – эти базовые ценности помогают нам жить и работать и в хорошие времена, и в непростые», – заявил Магдеев.