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Общество 16 января 2024 12:10

В предстоящем купальном сезоне в 13 районах Татарстана заработают 22 пляжа

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В предстоящем купальном сезоне в 13 районах Татарстана заработают 22 пляжа
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В рамках национального проекта «Туризм» в Татарстане поддержаны проекты 22 пляжей в 13 районах республики. Они смогут принять первых посетителей уже в грядущем купальном сезоне. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«По результатам конкурсного отбора поддержано 22 проекта по созданию пляжей на территории санаториев, глэмпингов, баз отдыха, по благоустройству городских пляжей в нескольких муниципальных образованиях. Новые пляжи на берегах Волги, Камы, малых рек и озёр в 13 районах Татарстана примут первых посетителей уже в пляжный сезон 2024 года», – рассказал руководитель ведомства.

Он добавил, что всего на этот год Татарстан получил финансовую поддержку на общую сумму более чем 817 млн рублей на реализацию различных инициатив по линии нацпроекта «Туризм», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

#пляжи татарстана #туризм в татарстане #Сергей Иванов #национальные проекты #нацпроекты
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