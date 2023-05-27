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22 министра образования из 17 стран примут участие в международном форуме в Казани
7–10 июня в Казани впервые пройдут международный форум министров образования «Формируя будущее». На событие, которое состоится в IT-парке им. Б.Рамеева, уже заявились 468 участников.
Ожидается, что участниками форума станут 22 министра из дружественных государств: Армении, Абхазии, Афганистана, Венесуэлы, Мали, Мьянмы, Палестины, Шри-Ланки, Южной Осетии, Республики Сербской, Кубы, Пакистана и ряда других. Кроме того, ожидается участие 11 должностных лиц из Египта, Киргизии, ОАЭ, Сирии, Сенегала, Туркмении, Казахстана, Замбии, Республики Конго, Никарагуа и Таджикистана.
Россию представят 64 руководителя органов управления образованием в регионах, 30 ректоров федеральных педагогических университетов, 90 представителей учреждений, подведомственных Минпросвещения РФ, более 40 представителей Госдумы, Совфеда, Рособрнадзора и Минобрнауки.
В ходе форума они обсудят роль образования в развитии экономики, работу м молодежью и детьми с ОВЗ, а также доступность образования, детский отдых и обучение русскому языку в за рубежом.
В рамках мероприятия состоится выставка, посвященная успехам отечественной системы образования, передовому опыту России, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды. Иностранным участникам проведут экскурсии по образовательным учреждениям Татарстана.
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