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22 литра фасадной краски потратили художники для нового необычного граффити в Казани
В Казани появилось новое граффити – оно находится вдоль дороги по ул.Вишневского. посвящена новая работа уличных художников «Играм будущего», которые пройдут в столице Татарстана в следующем году.
Граффити художники из студии «Братья Сергеевы» рисовали четыре ночи. Они израсходовали 22 литра фасадной краски, 16 баллончиков и 40 литров грунтовки, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.
Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Соревнования по 16 гибридным дисциплинам объединят физическую культуру и киберспорт.
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