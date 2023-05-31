22 литра фасадной краски потратили художники для нового необычного граффити в Казани

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

В Казани появилось новое граффити – оно находится вдоль дороги по ул.Вишневского. посвящена новая работа уличных художников «Играм будущего», которые пройдут в столице Татарстана в следующем году.

Граффити художники из студии «Братья Сергеевы» рисовали четыре ночи. Они израсходовали 22 литра фасадной краски, 16 баллончиков и 40 литров грунтовки, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Соревнования по 16 гибридным дисциплинам объединят физическую культуру и киберспорт.