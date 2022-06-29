22-летний контрактник из Челнов погиб в спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб 22-летний контрактник из Набережных Челнов Ильдар Садриев. Молодого человека похоронят сегодня, сообщили в пресс-службе мэрии Челнов.
Ильдар родился и вырос в Набережных Челнах. Здесь он окончил технический колледж по специальности «Наладчик станков и оборудования в механообработке». Несколько лет назад молодой человек принял решений уйти на службу по контракту.
В пресс-службе мэрии отметили, что Ильдар Садриев был настоящим защитником, патриотом, любящим сыном и братом, и выразили его семье соболезнования.