22-летний контрактник из Челнов погиб в спецоперации на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб 22-летний контрактник из Набережных Челнов Ильдар Садриев. Молодого человека похоронят сегодня, сообщили в пресс-службе мэрии Челнов.

Ильдар родился и вырос в Набережных Челнах. Здесь он окончил технический колледж по специальности «Наладчик станков и оборудования в механообработке». Несколько лет назад молодой человек принял решений уйти на службу по контракту.

В пресс-службе мэрии отметили, что Ильдар Садриев был настоящим защитником, патриотом, любящим сыном и братом, и выразили его семье соболезнования.