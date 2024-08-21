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22 августа автобусный марафон «Единая Россия» объединяет» посетит Кайбицкий район РТ
В Кайбицком районе Татарстана 22 августа пройдет встреча с кандидатами в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва в рамках автобусного марафона «Единая Россия» объединяет», сообщает пресс-служба партии.
Кандидаты в народные избранники обсудят идеи и предложения жителей района, а также познакомят их с предвыборной программой. Мероприятие пройдет в Больших Кайбицах в районном Доме культуры по адресу: улица Гисматуллина, д.12. Начало в 17:00. Участниками встречи станут:
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Тимур Камалетдинов — кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва, директор Республиканского центра молодёжных формирований по охране общественного порядка «Форпост»;
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Айдар Тагиров — кандидат в депутаты по одномандатному Апастовскому избирательному округу №45.
Также в мероприятии примет участие глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. Модератором встречи выступит гендиректор ТРК «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва по единому избирательному округу Ильшат Аминов.
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