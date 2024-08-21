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Политика 21 августа 2024 11:29

22 августа автобусный марафон «Единая Россия» объединяет» посетит Кайбицкий район РТ

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В Кайбицком районе Татарстана 22 августа пройдет встреча с кандидатами в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва в рамках автобусного марафона «Единая Россия» объединяет», сообщает пресс-служба партии.

Кандидаты в народные избранники обсудят идеи и предложения жителей района, а также познакомят их с предвыборной программой. Мероприятие пройдет в Больших Кайбицах в районном Доме культуры по адресу: улица Гисматуллина, д.12. Начало в 17:00. Участниками встречи станут:

  • Тимур Камалетдинов — кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва, директор Республиканского центра молодёжных формирований по охране общественного порядка «Форпост»;

  • Айдар Тагиров кандидат в депутаты по одномандатному Апастовскому избирательному округу №45.

Также в мероприятии примет участие глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. Модератором встречи выступит гендиректор ТРК «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва по единому избирательному округу Ильшат Аминов.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
#Единая Россия #Выборы в Госсовет РТ #кайбицы
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