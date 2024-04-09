22 апреля стартует конкурс «Культурная столица Татарстана»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

22 апреля в Казани, в Татарском государственном театре драмы и комедии им.К.Тинчурина стартует конкурс среди муниципальных образований республики «Культурная столица Татарстана». В соответствии с поручением Раиса РТ Рустама Минниханова конкурс в наступившем 2024 году пройдет под эгидой Года семьи.

В день страта конкурса свою культуру и достижения представит победитель конкурса прошлого года – Арский район Татарстана.

Площадками проведения мероприятий в рамках конкурса станут Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала, Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина, Культурный центр имени А.С. Пушкина, Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Детский центр «Экият», КДК имени В.И. Ленина, КЦ «Московский», КЦ «Сайдаш» и КЦ «Чулпан». График проведения мероприятий опубликован на сайте организаторов, Министерства культуры РТ и Таткультресурсцентра.

В этом году район-победитель конкурса становится местом реализации одного из федеральных или региональных культурных проектов. На реализацию проекта победителю конкурса вручается сертификат на 4 млн рублей, сообщает Минкульт РТ.

В прошлом, 2023 году, в конкурсе приняли участие более 20 тыс. человек из 43 муниципальных образований Татарстана. Зрителями культурных программ стали порядка 123 тыс. жителей республики.

Напомним, 22 ноября 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в стране объявлен Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.