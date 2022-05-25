219 татарстанцев стали победителями регионального чемпионата «Абилимпикс»

219 татарстанцев стали победителями VI регионального чемпионата «Абилимпикс», еще 433 участника признаны его призерами. Мероприятие, охватившее 12 городов и районов республики, проходило с 11 апреля до 25 мая.

Его участниками стали 905 человек с ОВЗ — учащиеся 155 учебных заведений республики. Это в 24 раза больше, чем во время первого чемпионата. Разнообразнее стали и компетенции «Абилимпикса»: если в 2017 году их было семь, то сейчас уже 88, в том числе «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Промышленная робототехника», «Лабораторный химический анализ», «Сити-фермерство», «Обслуживание авиационной техники» и др.

Программа чемпионата была разделена на три возрастные категории: для школьников от 14 лет, студентов, а также специалистов предприятий.

Участие в таких соревнованиях дает возможность людям с ОВЗ усовершенствовать свои профессиональные навыки, а также найти новых друзей и повысить потенциал на рынке труда, подчеркнул гендиректор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

«В Татарстане есть компании, которые каждый год трудоустраивают людей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья. Список этих работодателей растет, и они оценивают профессиональный уровень будущих сотрудников в том числе на чемпионатах „Абилимпикс“», — заметил он.

Один из участников регионального «Абилимпикса» Даниил Ганиев, победивший в компетенции «Веб-дизайн», отметил, что, несмотря на трудный путь к успеху, нацелен на национальный финал чемпионата.

«Моя цель жизни — стать хорошим программистом, заниматься разработками в сфере искусственного интеллекта. Люблю собирать и разбирать электронику, создавать сайты, а также увлекаюсь кибербезопасностью», — поделился он.

В работе регионального чемпионата были задействованы более 400 волонтеров из регионального центра развития движения «Абилимпикс» на базе Казанского торгово-экономического техникума.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью платформы «Россия — страна возможностей», указ о создании которой в 2018 году подписал Президент РФ Владимир Путин.