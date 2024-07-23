210 участников «Созвездия-Йолдызлык» отправились на творческую смену в Крым

Фото: сайт Минмолодежи РТ

210 лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» из 18 городов Татарстана отправились на летнюю творческую смену в детский оздоровительный лагерь «Сатера» в Алуште. Об этом передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Отправка детей в лагерь — это не просто приключение, это возможность для них раскрыть свой потенциал, найти новых друзей и получить незабываемые воспоминания, которые останутся с ними на долгое время. Наша задача, как министерства, обеспечить комфортный и безопасный отдых», — рассказал замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

Смена пройдет с 22 июля по 13 августа. Детей ожидает насыщенная программа — мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, квесты, экскурсии и много другое.

Среди участников — вокальные ансамбли «Антошки Land», «Фантазия», студия театра танца «Дорога из города», коллектив «ШАЯН», хореографические коллективы «Бисеринки», «Импульс», «Каприз», студия эстрадного танца «Изумрудный город». Они смогут продолжить оттачивать свое мастерство под руководством членов жюри фестиваля.

«В фестивальном движении я новичок, с коллективом всего второй год, но очень воодушевлен от предстоящей поездки. Мы с командой готовим два ярких номера с постановкой танцев, в которых будут использованы русские и татарские элементы. Рад, что смогу представить нашу республику на таком масштабном событии, как смена любимого фестиваля», — поделился эмоциями участник смены Айзат Гарипов из мамадышского коллектива «Каприз».

Крупнейший эстрадный фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова при поддержке Минмолодежи РТ.