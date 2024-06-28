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21 стобалльник и 104 золотые медали: Муллин поздравил выпускников Нижнекамска
В этом году школы Нижнекамска окончили 839 человек. Среди них 104 одиннадцатиклассника получили золотые медали, 105 — серебряные. 21 школьнику удалось сдать один из предметов ЕГЭ на максимальный балл, рассказал в своем телеграм-канале глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Сегодня в Нижнекамске состоялся общегородской выпускной. Муллин поздравил главных героев праздника, назвав их будущим города.
«Смотрю в ваши горящие глаза, слежу за успехами и очень вами горжусь. Вы добьетесь любых высот, если у вас есть цель и дисциплина», — обратился он к ребятам.
Дальше бывшим школьникам предстоит стать студентами, а затем — профессионалами, которые будут лечить людей, строить и изобретать. Глава города призвал ребят провести годы учебы так, чтобы сохранить о них только добрые воспоминания.
«И помните: мы всегда ждем вас дома, в Нижнекамске. Будьте здоровы и счастливы!» — заключил он.
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