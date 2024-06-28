21 стобалльник и 104 золотые медали: Муллин поздравил выпускников Нижнекамска

Фото: пресс-служба исполкома Нижнекамска

В этом году школы Нижнекамска окончили 839 человек. Среди них 104 одиннадцатиклассника получили золотые медали, 105 — серебряные. 21 школьнику удалось сдать один из предметов ЕГЭ на максимальный балл, рассказал в своем телеграм-канале глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Сегодня в Нижнекамске состоялся общегородской выпускной. Муллин поздравил главных героев праздника, назвав их будущим города.

«Смотрю в ваши горящие глаза, слежу за успехами и очень вами горжусь. Вы добьетесь любых высот, если у вас есть цель и дисциплина», — обратился он к ребятам.

Дальше бывшим школьникам предстоит стать студентами, а затем — профессионалами, которые будут лечить людей, строить и изобретать. Глава города призвал ребят провести годы учебы так, чтобы сохранить о них только добрые воспоминания.

«И помните: мы всегда ждем вас дома, в Нижнекамске. Будьте здоровы и счастливы!» — заключил он.