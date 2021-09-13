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Ру Тат
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13 сентября 2021  16:28

21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

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С 21 сентября российским туристам станут доступны полеты в еще четыре страны — Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Об этом говорится в Telegram-канале Кабмина РФ со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

«Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября», — отмечается в сообщении.

Также в этот же день возобновятся полеты в Египет и Турцию. Отправиться туда можно будет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

#возобновление авиасообщения с египтом
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