21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

С 21 сентября российским туристам станут доступны полеты в еще четыре страны — Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Об этом говорится в Telegram-канале Кабмина РФ со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

«Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября», — отмечается в сообщении.

Также в этот же день возобновятся полеты в Египет и Турцию. Отправиться туда можно будет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.