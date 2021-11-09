21-летняя жительница Набережных Челнов поборется за 2 млн рублей на конкурсе красоты

21-летняя жительница Набережных Челнов представит Республику Татарстан на общероссийском фестивале красоты и талантов «Краса России — 2021». Дания Шарипова уже обладает титулами «Супермодель Татарстана — 2018» и «Краса Татарстана — 2019».

В профиле Instagram девушки указано, что она является деятелем искусств, трудится в области красоты визажистом и стилистом и обещает «подчеркнуть вашу красоту».

Дания Шарипова обладает модельными данными: ее рост составляет 174 сантиметра, а параметры 80 — 58 — 88.

Как сообщается на официальном сайте организаторов, на протяжении всего 2021 года по всей России проходили кастинги. Тысячи девушек присылали заявки. Региональные представительства проводили отбор и выбирали свою представительницу.

В финальный список вошли 50 молодых россиянок. Конкурентками Дании станут девушки из Москвы, Нижнего Новгорода, Сахалина, Сочи, Пензы, самой младшей из которых 15 лет, а старшей — 28.

Подготовка к финальному шоу будет длиться три недели в Сочи, который уже третий год подряд объявлен столицей красоты. Девушки участвуют в кулинарных и танцевальных мастер-классах, позируют в купальниках на фоне скал и моря, совершают поездки в интересные места. Дания Шарипова на своей странице пишет, что «счастлива находиться здесь».

Победительница конкурса получит титул самой красивой девушки России и денежный приз в размере 2 млн рублей. Финал состоится 17 ноября.