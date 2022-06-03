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Происшествия
3 июня 2022  09:28
Елена Саляхова

21-летний житель Кукмора погиб во время спецоперации на Украине

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Во время специальной операции на Украине погиб 21-летний житель Кукмора Рузиль Сабирзянов, сообщается на странице Кукморского района в соцсетях. 

Сабирзянов служил оператором отделения противотанковых управляемых ракет противотанкового взвода мотострелкового батальона. 

Подробности гибели не уточняются. Известно, что 2 июля молодому человеку исполнилось бы 22 года. 

Церемония прощания прошла накануне. Проститься с погибшим солдатом пришли его родные, близкие друзья и неравнодушные жители Кукмора.

#спецоперация на Украине
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