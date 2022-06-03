21-летний житель Кукмора погиб во время спецоперации на Украине

Во время специальной операции на Украине погиб 21-летний житель Кукмора Рузиль Сабирзянов, сообщается на странице Кукморского района в соцсетях.

Сабирзянов служил оператором отделения противотанковых управляемых ракет противотанкового взвода мотострелкового батальона.

Подробности гибели не уточняются. Известно, что 2 июля молодому человеку исполнилось бы 22 года.

Церемония прощания прошла накануне. Проститься с погибшим солдатом пришли его родные, близкие друзья и неравнодушные жители Кукмора.