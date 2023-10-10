21-летний военный из Челнов рассказал, как отметил день рождения в зоне СВО

Молодой человек из Набережных Челнов под позывным Зига недавно отпраздновал 21-летие. В зоне спецоперации военнослужащий находится уже год, в данный момент находится в родном городе на побывке.

«У меня 17 сентября был день рождения. Заказал себе торт, „ЗИГА“ фирменное, 21 год. Вечером уже, когда спать ложились, торт с чаем попили с сослуживцами. Они мне пожелали здоровья и счастья. Ну, как обычно уж. День рождения вообще отлично прошел. Вот этот день запомнился», — поделился боец.

Встать на защиту Родины — желание самого бойца. Волонтер Валерий Тигр рассказал, что в сентябре прошлого года, когда началась мобилизация, молодого челнинца не брали на передовую.

«Зига меня 2 недели доставал: „Дядя Валера, что надо купить, как мне уйти, меня не берут“. Я говорю: „Только можешь идти как доброволец“. „Всё, — говорит, — я понял“. И пошел в военкомат, написал заявление и ушел», — рассказал Валерий Тигр.

О том, что Зига решил вступить в ряды военнослужащих, первой узнала его мама. Сначала она очень переживала, потом, успокоившись, поддержала сына.

«Сейчас гордится за меня. Все соседи знают. Там в подъезде узнают, говорят: „О, молодец!“. „Очень ждем, говорят, дома“», — поведал Зига.

Скоро военнослужащий снова отправится на передовую, защита Родины сейчас в приоритете. Обещает вернуться живым и здоровым.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.