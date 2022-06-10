21 июня режиссер Александр Хант лично представит казанцам свой фильм «Межсезонье»

21 июня в кинотеатре Синема 5 (ТРК Парк Хаус) представит лично свою кинокартину режиссер фильма «Межсезонье» Александр Хант.

Его дебютная картина «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» вышла в прокат в 2017 году и имела оглушительный успех не только в России, но и в других странах.

Кинокартина удостоена таких наград, как «Окно в Европу», «Белый слон», «БРИКС» и многих других.

По сюжету фильма «Межсезонье», Саше шестнадцать лет, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать нет маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

Идея снять фильм режиссеру пришла после трагических событий с Катей и Денисом в 2016 году в городе Псков.

«Когда я смотрел на ребят, меня не покидала мысль, что они не самоубийцы. Что это тот типичный подростковый период, когда каждый из нас в той или иной степени пытается самоутвердиться, показать, что он имеет право на собственное мнение и на принятие собственных решений. Эти события побудили меня задуматься о фильме про подростковый возраст. При этом „Межсезонье“ — фильм не про Катю и Дениса, наши герои — собирательные образы. Это фильм про подростков вообще, размышление о возрасте, в котором все мы были, в том числе история про меня. В ней есть пересечения с судьбой псковских ребят, но это не „кино, основанное на реальных событиях“», — рассказал режиссер.