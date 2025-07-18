21 июля в Казани изменят маршруты автобусов и ограничат движение автомобилей

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21 июля в Казани с 7:00 изменится маршрутное движение автобусов №22, 28, 28а и 89. Это связано с проведением Крестного хода в честь празднования обретения Казанской иконы Божией Матери, в рамках которого также будет временно ограничено движение автомобилей. Об этом в Телеграм-канале сообщает Мэрия Казани.

Автобусы №22 и 89 будут курсировать по следующему маршруту: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Лево-Булачная — Астрономическая — К.Маркса — Ершова. Обратно — через К.Маркса, Пушкина, Право-Булачную и площадь Тысячелетия;

Маршрут автобуса №28 пройдет по улицам К.Маркса — Пушкина — Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба;

Автобус №28а будет следовать маршрутом: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Лево-Булачная — Астрономическая — К.Маркса — Ершова.

«Также с 7:00 21 июля будет ограничено движение автомобилей», — отмечают в Мэрии Казани.