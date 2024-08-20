21 августа автобусный марафон «Единая Россия» объединяет» посетит Апастово

Встреча с кандидатами в депутаты, в рамках автобусного марафона «Единая Россия» объединяет», состоится 21 августа в Апастовском районе. Мероприятие стартует в 17:00 в районном Доме культуры, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

С жителями Апастово встретятся кандидаты в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва:

Генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак барс» Иван Егоров ;

; Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань», кандидат в депутаты по одномандатному Апастовскому избирательному округу №45 Айдар Тагиров.

Также участие приет глава Апастовского района Айрат Зиганшин. Модератором и участником встречи выступит гендиректор ТРК «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва по единому избирательному округу Ильшат Аминов.

На встрече кандидаты в депутаты планируют обсудить идеи и предложения жителей, а также познакомить их с предвыборной программой.

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.