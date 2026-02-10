«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

Итоги года, новые бизнес-инициативы и поддержку предпринимателей обсудили на заседании коллегии Министерства экономики Татарстана. Рустам Минниханов ознакомился с достижениями местных предпринимателей – от пекарни участника СВО до газировки со вкусом чак-чака – и дал поручения по развитию промпарков, бизнеса на селе и роботизации предприятий.





Итоговое заседание коллегии Министерства экономики Татарстана прошло сегодня в здании Поволжского университета физической культуры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пекарня участника СВО и газировка со вкусом чак-чака

Итоговое заседание коллегии Министерства экономики Татарстана прошло сегодня в здании Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. К событию ведомство организовало выставку бизнес-проектов, которые получили господдержку или нуждаются в ней.

Перед зданием вуза разместилась ледовая машина «Великан» одноименной компании – резидента ОЭЗ «Иннополис» и промпарка «Сокуры». Сейчас компания готовит заявку на грант Фонда содействия инновациям (ФСИ) в категории «бизнес-старт».

Рядом – полуприцеп-картофелевоз с донной разгрузкой, не имеющий аналогов в России. Его представила компания «Машинодеталь», которая в 2021 году получила субсидию Минпромторга РФ на 2,3 млн рублей.

Ведомство организовало выставку бизнес-проектов, которые получили господдержку или нуждаются в ней. Фото: rais.tatarstan.ru

Всего в выставке участвовали более 20 компаний, три из которых основали участники СВО. Например, предприниматель из Набережных Челнов Никита Сидоров открыл в январе прошлого года пекарню «Хлебница». Это стало возможным за счет микрозайма в 5 млн рублей по социальному продукту «Поддержка СВО» через цифровую платформу МСП.РФ. Дополнительно Гарантийный фонд РТ предоставил Сидорову поручительство на 3,5 млн рублей.

За прошлый год поддержкой Минэкономики РТ на сумму 1,2 млрд рублей воспользовались 300 ветеранов СВО и предприятий, помогающих им трудоустроиться.

Одной из самых необычных новинок выставки стали газированные напитки со вкусами чак-чака и губадьи – их представили публике впервые. Коммерческая партия в 6 тыс. жестяных банок уже выпущена и в ближайшее время поступит в продажу, рассказала «Татар-информу» предприниматель Дарика Арыкулова. Для развития своего бренда она получила грант ФСИ на 1 млн рублей в категории «Студенческий стартап» и помощь в разработке бизнес-плана.

«Гранта хватило на создание сайта, разработку рецептур напитков, получение образцов и патентование товарного знака. Без гранта проект мы не смогли бы запустить, но свои средства тоже были. Грантовых денег 70-80%», – сказала Арыкулова.

С компаниями и их разработками познакомился Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С компаниями и их разработками познакомился Раис Татарстана Рустам Минниханов. На выставке его сопровождали министр экономики республики Мидхат Шагиахметов и руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. Главы других республиканских ведомств и муниципальных районов Татарстана тоже были рядом.

Минниханов на месте давал поручения, которые могут положительно повлиять на судьбу компаний и стартапов.

«Рекомендовал Минэкологии и Минпромторгу рассмотреть нашу установку, где ее можно применить. Она нужна для интенсификации любых физических и химических процессов, в том числе для обезвреживания стоков», – рассказал «Татар-информу» участник выставки – директор по развитию компании «БонаЛит» Владимир Аршинов.

Мидхат Шагиахметов: «В 2025 году индекс промышленного производства составил 109,9%. Объем отгруженной продукции, а также выполненных работ и услуг за прошлый год превысил 6 трлн рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Валовой региональный продукт Татарстана вырос почти на 3% – до 5,73 трлн рублей

Основные макроэкономические показатели в объемном получасовом докладе озвучил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

«По итогам 2025 года валовой региональный продукт республики превысил 5,73 триллиона рублей при темпе роста 102,9%», – сообщил министр.

Основной вклад в рост экономики Татарстана внесли обрабатывающие производства, прежде всего предприятия нефтехимии и оборонно-промышленного комплекса. На долю резидентов ОЭЗ, промышленных парков и территорий опережающего развития пришлось 20% промышленного производства республики.

В 2025 году индекс промышленного производства составил 109,9%. Объем отгруженной продукции, а также выполненных работ и услуг за прошлый год превысил 6 трлн рублей.

Объем инвестиций в основной капитал Татарстана, по оценке Минэкономики республики, достиг 1,66 трлн рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены на продукты питания выросли на 7%, а услуги подорожали на 12%

По информации Минэкономики Татарстана в материалах, которые раздали участникам заседания, в прошлом году оборот розничной торговли в республике вырос до 1,79 трлн рублей, что почти на 3% выше уровня 2024 года в сопоставимых ценах.

Спрос на товары и услуги в республике сохранился, но потребительская активность в 2025 году показала лишь умеренный рост. Продажи продовольственных товаров увеличились незначительно – на 1,5%, до 800 млрд рублей, непродовольственных – почти на 4%, до 988 млрд рублей. Объем платных услуг населению достиг 562 млрд рублей (+9% к прошлому году), а оборот общественного питания вырос до 97 млрд рублей (+7,5%).

Инфляция в декабре 2025 года составила 6,6% к декабрю 2024-го. Продукты питания подорожали в среднем на 7%, а непродовольственные товары – на 2%. Заметно поднялась средняя стоимость услуг – на 12%. По темпам инфляции Татарстан занял 5-е место в ПФО.

Средняя начисленная заработная плата за январь – ноябрь 2025 года составила 87 734 рубля, увеличившись на 21% к уровню 2024 года. С учетом инфляции реальная зарплата выросла на 10%.

Наиболее высокие доходы зафиксированы в сфере IT (132 тыс. рублей), финансовой деятельности (127 тыс. рублей) и добыче полезных ископаемых (122 тыс. рублей). В социальной сфере, здравоохранении и образовании зарплаты составляют от 66 до 77 тыс. рублей.

«Главам моногородов, Агентству инвестиционного развития и отраслевым министерствам необходимо продолжить работу по привлечению новых инвесторов на территории опережающего развития» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Три ТОР из пяти не достигли целевых показателей по числу резидентов и объему инвестиций

Говоря об особых экономических зонах (в Татарстане успешно работают ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга»), Шагиахметов упомянул о новой ОЭЗ.

«Благодаря поддержке Правительства России по инициативе компании «Татнефть» в прошлом году в Заинском районе создана новая особая экономическая зона «Зеленая долина», специализирующаяся на развитии биотехнологий. Четыре резидента приступили к реализации своих проектов», – сказал министр.

Общий объем вложений в инвестпроекты на территории «Зеленой долины» превышает 7 млрд рублей.

В Татарстане создано пять территорий опережающего развития: Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск, Менделеевск. Три из них – Нижнекамск, Менделеевск, Чистополь – не достигли плановых показателей по привлечению резидентов, созданию рабочих мест и объему инвестиций.

«Главам моногородов, Агентству инвестиционного развития и отраслевым министерствам необходимо продолжить работу по привлечению новых инвесторов на территории опережающего развития и оперативно реагировать при выявлении рисков реализации проектов резидентов и невыполнении показателей эффективности», – поручил Шагиахметов.

Объем сделок по нормам шариата в Татарстане за год вырос в шесть раз

В Татарстане в 2025 году объем сделок с применением инструментов партнерского (исламского) финансирования в прошлом году составил 34,9 млрд рублей.

«В минувшем году объем привлеченных денежных средств вырос в шесть раз, реализуется более 35 партнерских и кастомных финансовых продуктов, активно развивается рынок капитала», – сказал Шагиахметов.

Он напомнил, что в прошлом году на федеральном уровне принято решение о продлении эксперимента по партнерскому финансированию еще на три года, до сентября 2028-го.

«Важная цель эксперимента – привлечение международных инвестиций», – заявил министр.

Он напомнил, что в Казани под конец 2025-го открылось первое на территории СНГ представительство AAOIFI – Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов.

«Год получился успешным, данные статистики это подтверждают. Количество участников растет, количество продуктов растет», – сказал «Татар-информу» руководитель подразделения партнерских финансов Тимур Ситдиков.

Рифкат Минниханов: «Бизнес и наука должны сотрудничать, должна быть кооперация предприятий с вузами и научными центрами для разработки технологий и внедрения инноваций под конкретные потребности компаний» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рифкат Минниханов призвал наращивать связи между научным и бизнес-сообществами

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов выступил с конкретными предложениями. Например, он упомянул, что по поручению Раиса РТ разрабатывается программа развития искусственного интеллекта в республике, и предложил ее расширить. По мнению президента АН РТ, следует создать лаборатории, работающие на ключевые госорганы, с привлечением федерального софинансирования.

Министерству экономики Татарстана он предложил детально изучить блокчейн-технологии для защиты авторских прав и для привлечения иностранных инвестиций с учетом норм шариата.

По мнению Рифката Минниханова, нужно наращивать вложения в исследования и разработки. Он отметил, что за прошлый год расходы на НИОКР в республике почти удвоились, а за пять лет выросли в три раза, но по динамике среди регионов Татарстан занимает лишь двадцатое место по соотношению затрат к ВРП.

Президент Академии наук обратил внимание на разрыв между наукой и бизнесом. Он заявил, что «меры господдержки слабо работают на реальный сектор» и «лишь 43% опрошенных организаций используют льготы, из них коммерческие компании – менее 18%». По мнению Рифката Минниханова, бизнес и наука должны сотрудничать, должна быть кооперация предприятий с вузами и научными центрами для разработки технологий и внедрения инноваций под конкретные потребности компаний.

Святослав Сорокин: «Мы видим, что есть большой потенциал для развития, и государство сегодня прилагает достаточно широкие меры и набор инструментов поддержки, в том числе на федеральном уровне» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минэкономразвития России отметило личный вклад Минниханова в развитие экономики Татарстана

Свою оценку социально-экономическому развитию Татарстана за прошлый год дали федеральные чиновники. На коллегию прибыл заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.

«По итогам года мы видим, что регион в десятке лидеров и по объему ВРП, по индексам промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли. Объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне более полутора триллионов рублей. Это действительно большой показатель, значимый результат», – прокомментировал Сорокин.

Успехи Татарстана в этом ключе, по мнению федерального чиновника, – это не случайность.

«Здесь сильная управленческая команда, которая, несмотря на сложную экономическую ситуацию, макроэкономическую историю, умеет работать эффективно и демонстрировать результаты», – заявил замминистра.

По его оценке, республика активно использует все механизмы развития и собственные ресурсы для повышения инвестиционной привлекательности, для создания инфраструктуры, поддержки бизнеса.

«Тем не менее мы видим, что есть большой потенциал для развития, и государство сегодня прилагает достаточно широкие меры и набор инструментов поддержки, в том числе на федеральном уровне», – добавил Сорокин.

Максим Решетников высоко оценил роль Раиса Татарстана Рустама Минниханова в социально-экономическом развитии республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников не смог попасть на заседание из-за командировки в Бразилию, но прислал оттуда видеообращение. В нем министр высоко оценил роль Раиса Татарстана Рустама Минниханова в социально-экономическом развитии республики.

«Рустам Нургалиевич, во многом, конечно, это благодаря вам, вашей энергии, вашим профессиональным качествам, вашим человеческим качествам. Вы действительно умеете выстраивать долгосрочные партнерства на благо республики, а на самом деле на благо страны. Все это было бы невозможно, если бы за вашими плечами не стояла такая профессиональная команда», – обратился к Раису РТ Решетников.

«Результаты позитивные, но есть ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание»

Минниханов оценил итоги социально-экономического развития республики в прошлом году как позитивные. По его мнению, это результат работы всей команды Татарстана и огромной поддержки со стороны руководства страны – Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Результаты позитивные, но есть ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание. Некоторые направления вызывают обеспокоенность», – заявил Минниханов.

Например, снизился выпуск резины и пластмассовых изделий, стройматериалов, автотранспорта. В некоторых районах объемы промпроизводства значительно сократились. Индекс промпроизводства в Бугульминском районе составил 60%, в Лаишевском – 74%, в Набережных Челнах – 83%, в Чистополе – 86%, в Арске – 87%.

«Что касается инвестиционной активности. В рейтинге АСИ (Агентство стратегических инициатив, – прим. Т-и) мы выглядим неплохо, но бизнес недоволен длительными и сложными процедурами получения разрешений на строительство, оформлением земельных участков и избыточным административным давлением», – сказал Раис Татарстана. Он добавил, что необходимо сокращать срок инвестиционного цикла.

Рустам Минниханов оценил итоги социально-экономического развития республики в прошлом году как позитивные Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане мы должны ежегодно вводить в работу не менее 800 новых роботов»

По словам Минниханова, в нынешних условиях следует делать упор на повышение эффективности предприятий.

«Отдельно хочу остановиться на программе повышения производительности труда. Там, где к ней относятся серьезно, она дает очень хорошие результаты. Эту работу необходимо продолжать. Министерству экономики и Министерству промышленности – скоординировать усилия», – поручил он.

Особое внимание следует уделить роботизации, автоматизации и использованию искусственного интеллекта. К 2030 году перед Татарстаном поставлена задача увеличить количество роботов в четыре раза, сказал Минниханов.

«Это означает, что в республике мы должны ежегодно вводить в работу не менее 800 новых роботов. Есть хорошая федеральная программа поддержки в этой сфере. Наш визит в Китай показал: мир очень серьезно движется в этом направлении, и мы не должны отставать», – заявил Раис.

При низкой безработице сохраняется высокий спрос на рабочую силу. В ближайшие семь лет Татарстану, по словам Минниханова, потребуется около 84 тыс. человек.

«Эти кадры сами по себе не появятся – их нужно готовить», – заявил он.

Раис Татарстана выразил обеспокоенность тем, что есть промпарки, которые загружены менее чем наполовину Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов предложил открывать промпарки в сельских районах Татарстана, где их пока нет

Раис Татарстана выразил обеспокоенность тем, что есть промпарки, которые загружены менее чем наполовину. Они находятся в Новошешминском, Алькеевском, Елабужском, Буинском, Актанышском районах. В шести наших муниципалитетах пока вообще нет промышленных парков: в Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Черемшанском.

Минниханов предложил создавать промплощадки на селе, чтобы привлечь молодежь заняться предпринимательством, но нужна инфраструктура.

«Там, где нет промышленных парков в наших сельских районах. Как вы думаете? Где [там] молодежь должна найти себя и что они могут сделать? Если есть готовые площадки, возможности, там какой-то бизнес может появиться. Там сельский житель, откуда у него возможности начать какой-то бизнес? Да у него даже если желание будет, он без нашей поддержки ничего не сделает», – сказал Минниханов.

Минниханов поручил поддерживать ветеранов специальной военной операции, которые сегодня адаптируются к мирной жизни Фото: rais.tatarstan.ru

«2026 год простым не будет, но мы должны мобилизовать все возможности»

Главный критерий оценки власти – качество жизни населения, заявил он, а от экономической ситуации зависит и демографическая. С ней у республики «серьезные проблемы», отметил Минниханов.

«Демография – это не только вопросы рождаемости. Это наличие перспектив, рабочих мест, достойной заработной платы. Особенно остро эти проблемы стоят в сельских районах, где недостаточно внимания уделяется развитию малого бизнеса», – считает Раис.

Он поручил поддерживать ветеранов специальной военной операции, которые сегодня адаптируются к мирной жизни. Им нужно помочь в трудоустройстве, в открытии собственного дела. Что касается уже работающего бизнеса, нужно создать условия, при которых он не уйдет в тень.

«В целом считаю, что год мы отработали достойно. Понятно, что вопросы будут возникать. 2026 год простым не будет, но мы должны мобилизовать все возможности, опираться на поддержку федерального центра, активно участвовать в национальных и федеральных проектах и обеспечивать благополучие жителей нашей республики в интересах нашего российского государства», – заключил Минниханов.