2023 год в России станет Годом педагога и наставника

Президент России Владимир Путин поручил подготовить документ о проведении в РФ Года педагога и наставника. Событие будет приурочено к 200-летию со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского, которое будет отмечаться в 2023 году.

Согласно документу, опубликованному пресс-службой Кремля, Правительство должно подготовить и утвердить ряд мероприятий, которые войдут в план празднования Года педагога и наставника.

Готовый документ Кабмин представит до 15 ноября 2022 года.