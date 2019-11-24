Минстрой Татарстана присоединится ко всероссийскому дню приема граждан

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). Министерство строительство, архитектуры и ЖКХ Татарстана 12 декабря примет участие в проведении общероссийского дня приема граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием граждан по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления будет вестись по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Мероприятие продлится с 12 до 20 часов. Оно будет организовано в здании министерства, расположенном по адресу: Казань, ул. Дзержинского, д. 10.

Предварительно записаться на прием можно, позвонив по телефону 8 (843) 231-14-10. «Предварительная запись не обязательна», – отметили при этом в Минстрое РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцам 27 ноября окажут бесплатную юридическую помощь.

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