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Татар-информ

24 ноября 2019, 00:44

Здоровье и среда

В Нижнекамске лебедь отбился от стаи сородичей

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Здоровье и среда

В Нижнекамске лебедь отбился от стаи сородичей

Фото: ntr-24.ru

Очевидцы сообщили, что на водоеме погибает лебедь, который лапами вмерз в лед.

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). На озере Лебяжье в пригороде Нижнекамска в минувшую пятницу развернулась спасательная операция. Очевидцы сообщили, что на водоеме погибает лебедь, который лапами вмерз в лед, передает «НТР 24».

Начальник спасательной станции Нижнекамска Ильдар Миннегалиев организовал выезд специалистов к месту ЧП. Водоем уже покрылся льдом толщиной в 10 сантиметров.

Добравшись до озера, спасатели выяснили, что лебедь вовсе не примерз. Завидев идущих к нему на помощь людей, он улетел, сделав круг почета над водоемом.

В соцсетях предположили, что лебедь мог отстать от сородичей, потому что накануне пытался сесть на высоковольтные провода и его ударило током.

Между тем специалисты Госкомитета по биоресурсам РТ сообщают, что в текущем году количество перелетных птиц, оставшихся на зимовку в Татарстане, увеличилось. И это нормально: птицы хорошо переносят зимовку, если водоем не замерзает.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамском районе заблудившегося лебедя вернули в естественную среду обитания: птица забрела в огород и не смогла выбраться.

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