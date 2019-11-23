Буинские танцоры завоевали победу на престижном конкурсе в Петербурге

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). Младшая группа хореографического коллектива «Микс» школы искусств № 1 Буинска вернулась с победой с международного проекта «Салют талантов», который прошел в Санкт-Петербурге. Коллектив школы встретил их салютом из хлопушек, сообщает пресс-служба администрации Буинского района.

Танцоры занимаются под руководством Юлии и Сергея Арцыбашевых. Это не первая, но самая престижная победа ребят – на суперфинал фестиваля приехали коллективы, занявшие первые места на проходивших весь год конкурсах.

Буинцев пригласили на конкурс после победы в международном конкурсе «Морозные узоры» в Великом Устюге в декабре прошлого года. Уже летом, посоветовавшись с родителями юных танцоров, они решили поехать. Для выступления выбрали танец «Однажды в саду» и приступили к продолжительным репетициям.

Итог – второе место среди 73 коллективов из разных городов России нескольких зарубежных стран. А Айгуль Гафурова в номинации «соло» удостоилась третьего места с танцем «Погоня».

Выступление оценивало авторитетное жюри в составе заслуженных работников культуры России, мастеров Большого театра и Мариинского театра. Танец юных буинцев получил высокую оценку по всем критериям – постановке, костюмам, мастерству исполнения. Дети представили его на гала-концерте в Большом концертном зале «Октябрьский».

Поездка в северную столицу выдалась насыщенной. Помимо выступлений, гости из Буинска посетили достопримечательности, экскурсии, различные мастер-классы, форумы для учителей и родителей.

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