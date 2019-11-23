«Пиковая дама» Качаловского театра признана самым блистательным спектаклем в Крыму

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). Завершился фестиваль «Крымская театральная осень 2019», который проходил на театральных площадках трех городов Крыма – Ялты, Керчи и Симферополя. «Пиковая дама» в постановке народного артиста России и Татарстана Александра Славутского стала спектаклем-закрытием престижного театрального форума, сообщает пресс-служба театра.



Постановку увидела почти тысяча человек, после чего 20 минут зрители стоя аплодировали артистам и режиссеру спектакля, не отпуская со сцены и буквально засыпая цветами.

Спектакль «Пиковая дама», сыгранный более 300 раз и ставший визитной карточкой театра имени Качалова с 1999 года, видели в Китае, в Украине, во Франции, в Турции, в Македонии, в Болгарии и в городах России.





Сразу после спектакля художественному руководителю – директору Качаловского театра Александру Славутскому начальник Управления искусств Минкультуры Крыма Ольга Привалова вручила диплом участника фестиваля, подчеркнув при этом значимость представленного спектакля.





«На спектакли театра в Казани очень трудно попасть, я зашла на сайт Качаловского театра и увидела, что на ближайшую неделю все билеты проданы. Мы счастливые люди – посмотрели такой прекрасный спектакль!» – добавила Ольга Привалова.



Роли в «Пиковой даме» исполнили народные артисты России и Татарстана Светлана Романова и Геннадий Прытков, народный артист Татарстана Илья Славутский, заслуженные артисты Татарстана Эльза Фардеева, Елена Ряшина и Владимир Мазур, артисты Павел Лазарев, Мария Шеховцова и Славяна Кощеева.



В ближайшем будущем Качаловский театр представит спектакли на театральных фестивалях в Йошкар-Оле и в Марселе.

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