Татарстанцы обеспокоены судьбой остающихся зимовать перелетных птиц

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). Неравнодушные жители Татарстана все чаще обращаются в Госкомитет по биоресурсам РТ с сообщением о том, что перелетные птицы остались зимовать в местном водоеме.



По информации ведомства, граждане беспокоятся за дальнейшую судьбу водоплавающих. Специалисты отмечают, что поводов для беспокойства нет. Часть птиц остаются зимовать в населенных пунктах, в основном в городах, где имеются незамерзающие водоемы.



«Речь не идет об ухудшении состояния здоровья или наличии травм у пернатых», – отмечают сотрудники ведомства.

По наблюдениям специалистов, водоплавающие свободно летают и способны перемещаться в более южные регионы. К примеру, в Казани имеются незамерзающие водоемы, на которых птицы успешно перезимовывают.



«Если Вы заметили именно раненую птицу, то просим сообщить в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам по телефону: (843) 211 66 94», – обратились с просьбой сотрудники.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в набережночелнинской ветеринарной клинике скончался орлан-белохвост, обнаруженный в начале октября на окраине города в раненом состоянии.

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