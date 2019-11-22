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Татар-информ

24 ноября 2019, 02:25

Спорт

Спасские гимнастки вернулись с крупных турниров с наградами разных достоинств

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Спорт

Спасские гимнастки вернулись с крупных турниров с наградами разных достоинств

Фото: spas-rt.ru

Спортсменки приняли участие в турнирах «Кубок Сююмбике» в Казани и «Краски осени» в Елабуге.

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). Гимнастки из Спасского района Татарстана, занимающиеся в детском оздоровительно-образовательном центре, успешно выступили на двух турнирах, которые состоялись в Казани и Елабуге. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

На традиционном турнире в Казани «Кубок Сююмбике» в индивидуальных упражнениях Александра Бердникова завоевала «золото», а Галина Козина – «серебро», Алина Гафарова замкнула лучшую шестерку гимнасток. Спасские «Непоседы» в составе Эмилии Гумеровой, Дарьи Ковальчук, Галины Козиной, Жасмин Пашаевой, Ясмины Мокроусовой и Дианы Ахметсафиной также стали шестыми.

Всего в этом турнире приняли участие более 300 спортсменок из Нижнего Новгорода, Сочи, Чебоксар, Набережных Челнов и других городов России.

В Елабуге на турнире «Краски осени» сразу трое спасских спортсменок поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Это были Александра Бердникова, Алиса Гафарова и Валерия Чуксина, а «Непоседы» в этот раз завоевали «бронзу».

Юным гимнасткам пришлось соперничать с соперницами из Нижнекамска, Тольятти, Можги и других городов. Девочки тренируются под руководством педагога дополнительного образования Натальи Бердниковой.

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