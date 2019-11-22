В парках и скверах Нижнекамска начали собирать новогодние конструкции

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске начали создавать новогоднее настроение. В этом году в городе появятся восемь елочных площадок. Из них половину построят промышленные гиганты, а остальные четыре – муниципалитет, сообщает «НТР 24».



Как именно украсят городки и какие сюрпризы ожидают нижнекамцев в предстоящие новогодние каникулы, пока держат в строгом секрете. Однако организаторы обещают удивить гостей и горожан разными необычными вещами.

Пока же рабочие собирают главные символы одного из самых любимых праздников – елки. В последнюю рабочую неделю ноября начнется строительство конструкций. На площадках откроются катки, горки и обязательный атрибут елочных городков Нижнекамска – ледяные скульптуры.



На организацию и проведение уличных новогодних мероприятий в этом году местный бюджет выделит более 10 млн рублей. Открываться елочные городки в Нижнекамске начнут в 20-х числах декабря.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.