В будущем году в Пестречинском районе построят четыре детских сада

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). В селах Богородское, Куюки, Царево и Пестрецы Пестречинского района РТ в 2020 году планируется строительство детских садов. Капитально будут отремонтированы детсады сел Татарское Ходяшево и Старое Шигалеево. Об этом пишет газета «Вперед».

Об этом стало известно на заседании Совета района, которое состоялось в большом зале администрации. Одной из центральных тем обсуждения стал вопрос о прогнозе социально-экономического развития района на 2020 год и последующий период 2021 и 2022 годов. Проект бюджета района ориентирован на собственные доходы, а также на получение субсидий из республиканского бюджета.

В райцентре будет положено начало возведению Центра культурного развития, продолжится строительство жилья по программе «Социальной ипотеки» – многоквартирный жилой дом появится в Пестрецах. В Старом Шигалеево, Карповке, Надеждино построят новые фельдшерско-акушерские пункты, новые МФЦ возведут в селах Пимери и Надеждино, а в Татарском Ходяшеве – новое здание для местного сельсовета.





В Званке построят универсальную спортивную площадку, в Кулаеве и Надеждине – новые блочно-модульные пункты.



Многоквартирные дома в Пестрецах, Ленино-Кокушкине, Кощакове и Пановке будут капитально отремонтированы. Большой ремонт придет и в сельский дом культуры деревни Кобяково, а также в сельсовет села Ковали. Продолжится реконструкция сетей водоснабжения в райцентре и уличного освещения в населенных пунктах Кибячи, Ковали, Конь, Кряш-Серда, Пестрецы, Куюки, Шали.



В текущем году в районе были реализованы проекты по 21 социальной программе.

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