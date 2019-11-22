Актер театра Тинчурина рассказал пестречинцам о нелегкой доле артиста

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). Шалинскую школу Пестречинского района посетил заслуженный артист Татарстана, актер театра имени Карима Тинчурина Ренат Шамсутдинов. Он сыграл более ста ролей в театре и кино, пишет газета «Вперед».



В Шалинской школе и сельском Доме культуры издавна работают театральные кружки, они очень популярны у местных жителей. Однажды шалинские ребята ставили два спектакля «Без бит авыл малае» и «Эйдэ барыйк – кызлар карыйк», в котором тогда еще юный Ренат Шамсутдинов играл главные роли.



Когда он учился в десятом классе, по просьбе учеников учительница татарского языка Минзифа Хасанова (нынешний директор школы) с четырьмя учениками поехала в Казань к знаменитому татарскому режиссеру Марселю Салимжанову. Ребята прошли творческий экзамен и стали студентами Казанского театрального училища. Это было в сентябре 1987 года. Через четыре года после успешного окончания училища Рената Шамсутдинова приняли в театр имени Карима Тинчурина.

Встречу в родной школе местные ученики начали с показа отрывка спектакля «Беренче театр». Заслуженный артист высоко оценил мастерство юных актеров.



Ренат Шамсутдинов рассказал, что многие артисты театра Тинчурина связаны с селом Шали. «В далеком 1933 году, в день празднования Великой Октябрьской революции, 7 ноября, наш театр свой самый первый спектакль показал на шалинской сцене. После этого артисты еще в течение многих лет приезжали сюда», – поделился он.



По словам Шамсутдинова, быть артистом нелегко, потому что необходимо полностью перевоплотиться в образы своего героя. «Мы играем роли не только современных людей, но и тех, кто жил веками ранее. Но тем и интересна наша профессия. Готовимся, репетируем не один день», – сказал актер, отметив, что жизнь артиста проходит на колесах – и это тяжело, но можно привыкнуть.



Актерам приходиться ездить с гастролями, потому что жители отдаленных городов и сел не могут приехать в Казань, а им тоже хочется смотреть игру любимых артистов вживую.



«Знаете, даже сейчас я стою перед вами, а волнуюсь, будто в первый раз вышел на сцену, у меня аж колени дрожат. Побывав в родной школе, среди своих учителей, я вновь почувствовал себя учеником», – признался гость.



Потом у школьников появилась возможность задать вопросы актеру, а затем он представил мастер-классы, в которых дети приняли активное участие.

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