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Татар-информ

24 ноября 2019, 08:10

Культура

В Казани откроется выставка авангардиста Павла Филонова из собрания Русского музея

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Культура

В Казани откроется выставка авангардиста Павла Филонова из собрания Русского музея

Павел Филонов (1882 – 1941) – один из самых загадочных художников русского авангарда.

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). 27 ноября в Культурно-выставочном центре Русского музея в Казани на базе Галереи современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка произведений Павла Филонова и его учеников «Глаз видящий, глаз знающий» из собрания Русского музея (Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Павел Филонов (1882 – 1941) – один из самых загадочных художников русского авангарда. Он – автор аналитических «живописных формул», одна из которых, знаменитая «Формула весны», будет представлена и казанскому зрителю.

Его аналитический метод состоит в том, что картина развивается как живой организм – от частного к общему, словно растет за счет деления клеток, каждая из которых обладает своей сложной организацией.

На выставке гости увидят более 20 живописных работ мастера и сорока – графических.

фото: ГМИИ РТ

Вторая часть выставки познакомит с творчеством его учеников, которые самоотверженно шли за ним, поддерживая его «мастерскую аналитического искусства (МАИ)» – Татьяна Глебова, Алиса Порет, Перси Гурвич, Софья Закликовская, Всеволод Сулимо-Самуйло и других.

На открытии выставки также выступит камерный оркестр «Новая музыка».

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.

Открытие запланировано на пять часов вечера.

 

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