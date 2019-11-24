В Казани откроется выставка авангардиста Павла Филонова из собрания Русского музея

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). 27 ноября в Культурно-выставочном центре Русского музея в Казани на базе Галереи современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка произведений Павла Филонова и его учеников «Глаз видящий, глаз знающий» из собрания Русского музея (Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.
Павел Филонов (1882 – 1941) – один из самых загадочных художников русского авангарда. Он – автор аналитических «живописных формул», одна из которых, знаменитая «Формула весны», будет представлена и казанскому зрителю.
Его аналитический метод состоит в том, что картина развивается как живой организм – от частного к общему, словно растет за счет деления клеток, каждая из которых обладает своей сложной организацией.
На выставке гости увидят более 20 живописных работ мастера и сорока – графических.
фото: ГМИИ РТ
Вторая часть выставки познакомит с творчеством его учеников, которые самоотверженно шли за ним, поддерживая его «мастерскую аналитического искусства (МАИ)» – Татьяна Глебова, Алиса Порет, Перси Гурвич, Софья Закликовская, Всеволод Сулимо-Самуйло и других.
На открытии выставки также выступит камерный оркестр «Новая музыка».
Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.
Открытие запланировано на пять часов вечера.