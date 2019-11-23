В Казани для незрячих детей адаптировали книгу «Истории про рыжего ежика»

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Фонд «День добрых дел» и «Дом Роналда Макдоналда» адаптировали для слабовидящих и незрячих детей книгу «Истории про рыжего ежика» начинающей детской писательницы Венеры Новичковой.

Аудиокнигу удалось записать благодаря полученной в прошлом году одним из проектов «Дня добрых дел» – «Студией “Кислород“» поддержке со стороны Фонда президентских грантов. Всего студия адаптировала для незрячих идей три издания – художественную книгу и два учебника. В дальнейшем на студии будут записываться и другие аудиокниги, благодаря чему художественная и учебная литература станет доступнее для детей – инвалидов по зрению, сообщает пресс-служба фонда.

Новичкова работала над книгой, которая представляет собой серию коротких историй, вместе с обитателями «Дома Роналда Макдоналда» – пациентами ДРКБ. Писательница страдает ДЦП, но, несмотря на это, активно участвует в культурной и общественной жизни Казани. «Загрузить и прослушать ее (книгу – прим. Т-и) можно будет на сайте фонда», – отметил директор «Дня добрых дел» Рустем Хасанов.

На состоявшемся в столице Татарстана творческом вечере истории из книги прочли телеведущая Ирина Лебедева, театральная актриса Надежда Гуськова, актер Марсель Касимов, радиоведущий Игорь Никитин и футболист Евгений Башкиров. Прочитанные ими эпизоды показывают значение поддержки, доброты и дружбы в жизни каждого человека. Гости встречи также познакомились с Венерой Новичковой, состоялась автограф-сессия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани представили спектакль «Дикий» для слабовидящих и слабослышащих детей.

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