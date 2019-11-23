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Полина Шевчук

23 ноября 2019, 23:23

В роддом под звуки сирен: в РТ инспекторы ГИБДД помогли женщине добраться до роддома

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В роддом под звуки сирен: в РТ инспекторы ГИБДД помогли женщине добраться до роддома

Накануне в Верхнеуслонском районе республики на посту «Малиновка» к инспекторам ГИБДД обратился мужчина и рассказал, что в машине у его супруги начались роды.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Полина Шевчук). В Татарстане инспекторы ГИБДД помогли женщине, у которой начались роды в машине, добраться до роддома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Накануне в Верхнеуслонском районе республики на посту «Малиновка» к инспекторам ГИБДД обратился мужчина и рассказал, что в машине у его супруги начались роды. Будущий папа попросил стражей порядка помочь им добраться до роддома. Он опасался, что в час пик из-за заторов они могут не успеть.

«Экипаж ДПС: старший лейтенант полиции Альберт Каримов и капитан полиции Айрат Гайнутдинов, включив спецсигналы (сирену и проблесковые маячки) помогли автомобилю с роженицей добраться до РКБ», – рассказали в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Врачи оказали женщине всю необходимую помощь и на свет появился мальчик весом 3,8 кг, которого счастливые родители назвали Егор.

 

 

 

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В роддом под звуки сирен: в РТ инспекторы ГИБДД помогли женщине добраться до роддома

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