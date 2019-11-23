(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Полина Шевчук). У Центрального стадиона в Казани «Порше» вылетел с дороги и снес забор. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Сегодня около двух часов ночи водитель белого «Порше Кайен» на улице Саид Галиева на скорости вылетел с дороги и буквально снес 5 секций забора.

«Как рассказал владелец автомобиля, он не справился с управлением и его вынесло на металлическое ограждение», – уточнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Мужчина, который был за рулем внедорожника, не пострадал и от медицинской помощи отказался. Стоит отметить, что в момент ДТП он был трезв.

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