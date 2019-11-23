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Татар-информ

23 ноября 2019, 22:40

ОбществоЗдоровье и среда

Школьники Татарстана могут поучаствовать в конкурсе «Планета – наше достояние»

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ОбществоЗдоровье и среда

Школьники Татарстана могут поучаствовать в конкурсе «Планета – наше достояние»

Заявки желающих принять участие принимаются на сайте конкурса.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Школьники Татарстана могут принять участие в конкурсе «Планета – наше достояние». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Прием заявок на участие в мероприятии начался 18 ноября. Попробовать свои силы могут школьники в возрасте от 11 до 18 лет. Они будут распределены по четырем возрастным категориям: 4-й и 5-й классы, 6-й и 7-й классы, 8-й и 9-й классы, 10-й и 11-й классы.

Конкурс включает такие номинации, как «ЖКХ и благоустройство» (эссе на тему «Технологии энергосбережения в своем учебном заведении» и рисунок на тему «Экошкола»), «Экоархитектура» (рисунок на тему «Мой экогород» и макет либо 3D-модель экотропы) и «Экопатруль» (фотография и эссе о проделанной работе).

Кроме того, предусмотрены номинации «Социальная реклама об экологии» (видоролики «Планета – наше достояние» и о редких животных родного края) и «Стратегия экологического развития моего края» (проект экологического развития муниципалитета и бизнес-проект или технико-экономическое обоснование производства на основе инновационных и экологических технологий).

Организуют мероприятие Информационно-ресурсный центр «Наше достояние» и Центр развития национальных парков «Вайлдкемп» («Дикий лагерь»). Оно нацелено на формирование у школьников экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде, а также на повышение уровня знаний об особо охраняемых природных территориях и экологических инструментах.

Заочный этап конкурса продлится до 2 февраля 2020 года, очный этап намечен на апрель 2020-го. Регистрация ведется на сайте – www.nashe-dostoyanie.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-925-851-62-88, а также по электронной почте: [email protected] 

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