Минкультуры РФ выступило за ограничение времени показа одного фильма в кинотеатрах

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Министерство культуры России подготовило законопроект по ограничению количества показов одного фильма в одном кинотеатре. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива направлена на «создание благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства». Ее реализация позволит увеличить разнообразие демонстрируемых картин, отмечают авторы идеи в пояснительной записке к документу.

В случае принятия новеллы для однозальных кинотеатров количество сеансов каждого фильма, демонстрируемых в течение недели, не будет превышать 35% от общего числа показов всех картин.

В Минкультуры убеждены, что законопроект улучшит возможности россиян по выбору фильма для просмотра «в зависимости индивидуальных предпочтений».

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