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Татар-информ

23 ноября 2019, 21:44

ОбществоНаука и образование

Финал премии «Студент года» собрал в Казани 400 студентов колледжей со всей страны

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ОбществоНаука и образование

Финал премии «Студент года» собрал в Казани 400 студентов колледжей со всей страны

Фото: пресс-служба премии

Итоги премии среди учащихся профессиональных образовательных организаций подведут 25 ноября.

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). В Казани стартовал финальный этап Российской национальной премии «Студент года-2019». Он собрал в столице Татарстана 400 студентов профессиональных образовательных организаций из 48 регионов страны, сообщает пресс-служба премии.

Церемония открытия финала прошла в Поволжской академии спорта и туризма. Удачи участникам конкурса пожелали начальник отдела стратегического развития, поддержки проектов и инициатив Минмолодежи РТ Динар Хафизов и председатель Татарстанской республиканской организации Российского союза молодежи Элькин Искендеров. Последний особо отметил творческий потенциал учащихся колледжей.

Первый же зампред Российского союза молодежи Владимир Селин в своем выступлении подчеркнул: «Помните, вы уже лучшие, сейчас вы самые главные студенты России! Дерзайте, наслаждайтесь и проходите испытания с хорошим настроением!»

Финалу предшествовали 63 региональных этапа, в которых поучаствовали свыше 6 тыс. учащихся средних специальных учебных заведений.

Для участников премии предусмотрены семь индивидуальных и две коллективных номинации. Это «Студенческий лидер года», «Председатель студенческого совета года», «Староста года», «Профессионал года», «Общественник года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и «Добровольческое объединение года», «Студенческий клуб года» соответственно.

Итоги премии будут подведены в понедельник, 25 ноября, в 18 часов в ходе интернет-трансляции в группе Российского союза молодежи в социальной сети «ВКонтакте». 

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