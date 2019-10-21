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Татар-информ

23 ноября 2019, 21:26

ОбществоКультура

Представитель Политехнического музея расскажет в Казани о синтезе искусства и науки

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ОбществоКультура

Представитель Политехнического музея расскажет в Казани о синтезе искусства и науки

Фото: архив

Лекция пройдет в Центре современной культуры «Смена» в рамках фестиваля «Искра».

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 24 ноября, в казанском Центре современной культуры «Смена» руководитель направления Art & Science в Политехническом музее Ольга Вад расскажет о том, как организовать совместную работу художников и ученых.

Art & Science – это область на стыке актуального искусства и научного знания, активно развивающаяся в настоящий момент. Как и при любой экспериментальной работе, ключевым для нее является «формирование и поддержка уникальной профессиональной среды», отмечают организаторы мероприятия.

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Об этом и пойдет речь на предстоящем мероприятии. Интерактивный художник и преподаватель в области новых медиа затронет такие темы, как работа центров Art & Science в России и в мире, организация совместной деятельности на примере конкретных институций и возникающие при этом сложности.

Событие будет организовано в рамках фестиваля «Искра». Лекция начнется в 18 часов, вход на нее будет свободным. 

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