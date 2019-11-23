Много юмора и необычный формат: в Казани представили комедию «...шоу пошло не так»

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани впервые представили юмористическую комедию необычного формата «...шоу пошло не так».

В спектакле большое внимание уделяют импровизации и взаимодействию со зрителями. Так, одного из них по имени Артем попросили пару минут подержать полку над камином и подмести сцену.

«Эта уникальная декорация изображает английское поместье начала XIX века. К слову, перевозить и устанавливать ее технически очень сложно из-за большого количества объектов, которые падают во время постановки», – отметила режиссер спектакля Анна Шевчук.

Главные роли в комедии исполняют Анастасия Стоцкая, Александр Матросов, Александр Горелов, Илья Денискин, Анна Глаубэ и другие известные столичные артисты.

Ради шоу актерам пришлось брать уроки циркового мастерства. Ведь по ходу спектакля им приходится падать со второго этажа, перелезать через окна, залезать в шкаф, карабкаться вверх по стенам, подвергаться ударам и претерпевать иные испытания.

«Спектакль понравился, такой необычный формат мы впервые видим в Казани. Очень много юмора и хорошая актерская работа, нам понравилось», – поделилась впечатлениями одна из зрительниц по имени Ольга.

Постановка основана на принципах школы актерского мастерства Жака Лекока, последователями которой считаются Пьер Ришар, Саша Барон Коэн и Слава Полунин.

Бродвейское шоу покажут в столице Татарстана еще один раз. Это произойдет уже завтра, 24 ноября.

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