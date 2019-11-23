Турнир по водному поло памяти генерал-лейтенанта Антонова выиграла команда из Казани

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). На турнире по водному поло среди команд ветеранов памяти генерал-лейтенанта Александра Антонова победила команда «Синтез Мастер» из Казани, сообщили ИА «Татар-информ» Управление ФСБ России по Республике Татарстан.

Турнир проходил в течение двух дней в спортивном комплексе «Олимп». В соревнованиях приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Минска. Золото состязаний взяла команда «Синтез Мастер» из Казани.

Напомним, что генерал-лейтенант Александр Антонов трагически погиб в авиакатастрофе 17 ноября 2013 года.

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